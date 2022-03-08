聯電榮譽董事長曹興誠日前提出台灣應該全民皆兵，引起網路論戰。民進黨前立委郭正亮表示，曹興誠自己是新加坡人、2個小孩都是美國人，「叫大家全民皆兵，是講什麼X啊？」並說這根本是「別人的孩子死不完」。

民進黨立委柯建銘日前在臉書貼出曹興誠傳給他的文章，內文指出想知道「美國會不會派兵來台協防」是很丟臉的，認為台灣應該全民皆兵，「台灣有2300萬人，18至65歲的健康人口起碼上千萬；這些人適當加以軍事訓練後，台灣至少即擁有百萬精兵，為什麼還需要美國派兵呢？」

郭正亮昨（7）日接受專訪時針對曹興誠的發言做出回應，說自己看到後相當火大，怒轟「你兩個小孩都美國人，你自己都新加坡人，然後你再叫大家全民皆兵，你講什麼X話啊！」郭正亮認為，若曹興誠全家人都在台灣，能夠以身作則「我就服了你」，狂酸「所以人家說『別人的孩子死不完』就是這樣嘛！」

除此之外，郭正亮也針對台灣兵力不足問題指出應該恢復徵兵制，認為4個月的役期根本學不到東西，就算祭出「史上最硬教召」也沒用，並說若是因為擔心年輕人不想當兵，「那你就不要吹牛嘛，你就不要整天吹抗中保台嘛！」