東興圳連接在地客家文化和歷史建築汾陽堂。（羅浚濱攝）

縣府投入2億元執行的竹北市東興圳整體景觀再造計畫，去年9月完工後，串聯水圳周邊藍、綠帶，並連接在地客家文化和歷史建築，讓竹縣增加一處優美的戶外展演空間，也成民眾運動休閒的小森林，榮獲中華民國景觀學會第九屆台灣景觀大獎「公共開放空間類」佳作的肯定。

另外，縣府投入8.7億元，日前剛動工的新竹縣立總圖書館工程，則榮獲景觀大獎「環境規畫設計類」佳作，新埔內立社區「免彎腰菜園」計畫，讓阿公、阿婆坐輪椅也能種菜，也獲得「社區營造地方創生類」佳作。

「這是新竹縣連續2年獲得台灣景觀大獎的肯定！」縣長楊文科說，竹北在農業社會時期，東興圳是很重要的灌溉水圳，隨著時代變遷，周邊大樓林立，喪失水圳功能，縣府透過景觀再造計畫，讓東興圳風華再現，獲景觀大獎是文化局同仁努力的成果，更期待未來總圖成為新竹縣文化建設的指標。

文化局長李安妤說，東興圳沿線有公26、27、28、綠41、汾陽堂、公三及民俗公園等7處休憩空間，去年9月全數完工後，這半年來縣府搭配元宵節、天穿日、聖誕節節日，舉辦光藝節、客家藝術節等精彩活動，已成為竹縣一處優美的戶外展演空間。

交旅處長游志祥表示，新埔鎮內立社區發展協會從2017年起，導入交旅處社規師駐地輔導計畫，陸續建置生態池、鐵馬驛站，居民和志工利用竹子建置「免彎腰菜園」，推動無毒農法種植蔬果，讓坐輪椅的長輩能方便種菜，近年也成鄰近國小食農教育的推廣場所。