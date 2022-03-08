護理人員教民眾如何使用下載。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

童綜合醫院與威康智能健康科技(台灣威強電與新加坡Halza Pte Ltd合資成立)簽署「Halza健康管理應用程式推廣合作備忘錄」，國內外民眾可不受時間與空間限制，經由該APP提供醫師自己的健康與紀錄，包括集中管理所有疫苗施打紀錄、具備家庭管理功能等，童醫院成為台灣首家與國際版個人醫療紀錄app成功串聯，成為實現醫療服務國際化的最佳示範。

童綜合醫院副院長吳肇鑫指出，童醫院發展智慧醫療，盼透過數位科技的輔助，讓醫師更精準、快速的判讀數據，更能讓醫療去中心化並無國界，帶給病患最佳的資源利用及良好的照顧，未來也以邁向國際智慧化醫療不斷努力，讓國際間來往患者更加便利與無障礙溝通。

Halza系統開發創始人兼董事長Richard Nijkerk表示，Halza是新加坡的第一個社交醫療應用程式，隨時隨地安全存儲、追蹤和分享健康資訊，支持民眾的健康需求功能，遠端管理家人的健康，自2020年開始與童綜合醫院合作，Halza能成為童醫院數位化轉型計畫新平台，與日俱進因應需求而提供最優質醫療服務。

私立醫療院所協會秘書長吳明彥醫師指出，協會致力於推廣醫療服務國際化並提供會員醫療機構交流服務平台，在三方通力合作下，很高興看到童醫院是台灣第一家與國際版個人醫療紀錄app成功串聯，成為實現醫療服務國際化的最佳示範。

為因應COVID-19給世界帶來衝擊與變化，Halza app增設myHalza Pass功能，提供使用者便捷通關於需要新冠疫苗接種紀錄場所與旅遊行程。支援超過20國語言的Halza app為了讓各國使用者能在Halza集中管理所有疫苗施打紀錄，也整合多國疫苗接種手冊(vaccine scheduler／immunization schedule)，並盡可能彙整及更新與世界衛生組織(WHO) 、歐洲疾病預防控制中心(CDC) 、新加坡公共衛生部門(HPB)等組織同步訊息。

Halza app還具備有家庭管理功能，將整合管理一個家庭成員疫苗記錄，方便民眾除了自己COVID-19疫苗紀錄外，還可集中管理孩子和直系長輩所有疫苗施打紀錄。

童綜合醫院表示，民眾只要在童綜合施打疫苗或接受COVID-19檢測者，就會在myHalza Pass上收到自己的證明或檢測報告，Halza的整合平台將數據從醫院系統直接傳送至系統，民眾可透過手機出示和驗證COVID-19相關醫療文件，避免使用紙本文件或再向醫院申請的麻煩。