川普推特帳號去年因美國國會大廈暴動事件遭到官方刪除，但下令入侵烏克蘭的俄羅斯總統普丁還保有推特帳號，讓美右派人士感到不滿。

In case you were wondering, Putin still has a Twitter account. — Lauren Boebert (@laurenboebert) March 6, 2022

共和黨籍聯邦眾議員布波特(Lauren Boebert)7日在推特上發文:「假設你好奇的話，普丁還擁有推特帳號。」(In case you were wondering, Putin still has a Twitter account.)似是在為川普抱屈。福斯新聞（Fox News）電視台主持人尚漢尼提（Sean Hannity）也說，「普丁目前擁有163.1萬的追蹤者，以想殲滅一個國家人民的『冷血殺手』的標準來說，算是非常不錯了。」嘲諷意味滿滿。

The Russian flag has been hoisted on the Marshal Rokossovsky ferry. It is the first in Russia Arc4 ice class dual-fuelled ferry https://t.co/2Ytn1clUft pic.twitter.com/HaIprj1uLl — President of Russia (@KremlinRussia_E) March 4, 2022

波士頓先驅報的詹姆士赫頓(James Hutton)寫道，「川普從沒有下任何命令去入侵或是殺害墨西哥、加拿大的平民，Twitter只是不喜歡川普的言論，便封鎖了川普的帳號。但在俄羅斯正在積極攻擊烏克蘭的情況下，推特卻沒有對俄羅斯總統的官方帳號採取同樣做法，而是讓他繼續在推特上宣傳。」

前述所指普丁的推特帳號，並非普丁個人所擁有，而是名為「俄羅斯總統(President of Russia)」的官方帳號，截至今日追蹤人數達163.1萬。

川普(圖/路透社)

俄羅斯總統(President of Russia)的官方帳號上一次推特內容是在3月5日，「俄羅斯國旗已在俄羅斯第一艘Arc4冰級雙燃料渡輪－羅科索夫斯基元帥號渡輪(Marshal Rokossovsky ferry，暫譯)上升起。」

川普在去年初美國國會大廈暴動事件後，遭推特官方以具有煽動暴力風險為由，停用時任美國總統川普的帳號。川普也在去年10月訴請佛羅里達州聯邦法官強制推特恢復他的官方帳號。