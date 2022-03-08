溪口鄉水稻秧苗也因低溫導致根系受損、葉面枯黃，農業處實勘後，認定已達救助標準。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2月一波寒流大發威，導致嘉義縣多項農作物受到損害，至3月4日，全縣預估災損金額已達227萬6000元，目前除竹崎鄉、民雄鄉高接梨穗、水上鄉菠菜、番路鄉和大林鎮的草莓已核定公告獲現金救助外，溪口鄉水稻秧苗也因低溫導致根系受損、葉面枯黃，農業處實勘後，認定已達救助標準。

縣府農業處指出，育苗場受2月寒流影響，透過溪口鄉通報水稻秧苗受災0.25公頃，經會同台南區農業改良場、農糧署及公所人員前往現場勘查，發現水稻秧苗根系受損、葉面枯黃達救助標準，會儘速整理相關資料併同勘查結果報送農糧署申請「溪口鄉水稻秧苗」農業天然災害現金救助，救助額度每箱12元。

另農業處指出，農委會已公告竹崎鄉等5鄉鎮為高接梨穗、菠菜及草莓為2月寒流等農業天然災害現金救助地區，相關鄉鎮公所從今天8日起至3月17日止，受理農民申請辦理現金救助。

農業處表示，依農業天然災害救助辦法第6條規定，這次辦理農業天然災害現金救助地區及項目分別為竹崎鄉、民雄鄉的高接梨穗、水上鄉的菠菜和大林鎮、番路鄉的草莓，其中草莓每公頃救助9萬元，高接梨穗每公頃救助6萬元，菠菜每公頃救助2萬4000元，籲符合條件的農民在時限內提出申請。