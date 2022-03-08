第一銀行2022年全球經理人會議以視訊方式召開。第一銀行董事長邱月琴表示，疫情發展至今，已使消費者行為改變，確立及加速產業變革進行，且跨領域的競爭合作正在重塑金融業樣貌；此外，氣候變遷對環境及經濟帶來的衝擊，亦使歐美國家及國際大廠對減碳等永續發展議題採取實際行動，因此，第一銀行今年以「跨域競合．永續第e」為經營主軸，並將透過「跨域協作，競合共創」與「永續經營，數位優先」兩大經營重點來貫徹執行。

邱月琴指出，第一銀行2021年稅前淨利209.18億元，年增25.62億元，資產品質亦回到正常水準；另在配合政府政策、中小企業放款、海外布局、財管業務、數位發展等領域的表現皆值得肯定。其中，第一銀行已連續第12年蟬聯中小企業放款龍頭寶座，勞工紓困貸款核保件數連續2年為公股第1名；而美國休士頓分行及子行美國第一銀行聖馬特奧分行分別於2021年2月26日及2022年2月10日相繼開業，使海外據點數來到41處，續居公股銀行之冠。

另外，高資產業務於2021年9月14日開辦，並在3個多月內累積超過200位客戶及近350億元的管理資產。相關的經營成果亦獲得金管會「辦理中小企業放款優等銀行」、哈佛商業評論「數位轉型鼎革獎」、TCSA台灣永續獎等各大獎項肯定。

邱月琴提醒，第一銀行數位發展起步早，至今取得不錯的表現，2021年數位帳戶數排名已為市場第4大；但近來面對同業急起直追，第一銀行要持續發揮虛實通路整合的優勢，掌握年輕族群及未來的發展，全體同仁亦要自我精進加強數位意識。

邱月琴勉勵所有與會的高階經理人，面對經營環境的變化，應以敏捷的心態與作為來應對，更要不斷充實自我，勇於接受新事物，才能帶領同仁挺過挑戰，完成被賦予的使命與目標。此外，請經理人謹記法令遵循是所有業務推展的最高準則，務必建立由上而下的遵法文化；同時請經理人替銀行育才、留才，為銀行長遠發展儲備最重要的核心動能。

為讓全體經理人在業務推展上有所依循，第一銀行具體提出了「掌握優勢跨業整合」、「數位精進開放建構」、「審慎擴張衡平風險」、「厚實結構資安防控」、「永續實踐幸福普惠」五大策略方針；期望透過深化內部跨業務、跨部門、跨區域合作，延伸至外部跨領域的異業結盟，採既競爭又合作的策略，共築金融服務生態圈，共創成長新動能；並持續結合核心業務實踐永續發展目標，將ESG(環境、社會、公司治理)內化為企業文化，以掌握商機；另延續數位優先思維，持續進行數位流程優化，提升第一銀行數位產品力及行銷力，搶占數位決勝先機，讓第一銀行獲利再創高峰，以實現成為「利基型」、「區域型」、「數位型」、「幸福型」銀行為目標。

第一銀行總經理鄭美玲就經營績效回顧、經營環境發展趨勢、全行經營策略、重點經營方向與重點提示事項等面向報告。

鄭美玲表示，第一銀行主要業務項目均已建置數位化服務，且持續精進擴增，並積極向外結盟；在面對電子支付及零售產業等逐步跨足金融領域，產業界限有日趨模糊之勢，銀行除須正面迎戰，亦應尋求合作，期許所有同仁掌握「跨域競合」的策略發展主軸，同心齊力依循五大策略方針，共同合作努力達成年度目標。