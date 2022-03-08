北市精華地段日租套房出現假房東詐騙訂金，被害的小資族在「591租屋網」看上吳興街、忠孝東路五段的套房，吳姓假房東在被害人看屋後，佯稱多人搶租，若不付訂金恐怕租不到，收到錢後即消失不見，士林地檢署檢察官本月3日，搜索吳男等2人住處，發現近30份租約，被害人均繳交訂金尚未入住，混然不知被蒙在鼓裡，檢察官呼籲被害人出面指認，2人則因詐欺罪現已遭羈押。

33歲吳男，LINE暱稱「房東大叔」，去年10月花9000元在Airbnb租下套房5日，拍攝內部照片後，轉貼到「591租屋網」，佯稱可提供長期租約，當被害人聯繫吳男看房，他聲稱臨時有事，委由住在裡面的楊男帶看，實則37歲楊男扮演假房客，刻意營造出很多人搶租的假象，吳更稱「要與適合的房客簽約」，藉著「斡旋金」名義收取訂金。

吳去年9月在吳興街租日租套房，10月在忠孝東路五段31巷、忠孝東路五段170巷租屋，被害人看屋支付斡旋金，當準備要入住時，吳、楊等人早已人去樓空，失去聯繫管道，檢警掌握至少6名被害人，分別被騙數千元到5萬元，還有被害人退掉原本租屋處，落得無處可住的窘境。

士林地檢署檢察官王芷翎調查後，吳、楊分別扮演假房東、負責帶看的假房客，本月3日搜索時，竟有房客登門要支付斡旋金，驚見裡面都是警察，才知道自己被騙，另外搜出一大疊的租約、承租意向書，被害人完全不知租到一間「紙上套房」，將來無法入住，甚至連訂金都要不回來，檢警後續將聯繫被害人，並呼籲遇到類似情形的房客立即報案。

檢方認為吳、楊男等2人，多次利用租屋金行詐騙，已有反覆實施的事實，且有滅證的可能，向法院聲請羈押獲准，據了解，吳等人從事網路直播帶貨，需要大量資金周轉，他將租房的被害人當作自己提款機，拿走訂金後就消失不見。