因疫情停辦2年的新北市技能競賽，將於4月30日重啟辦理，競賽包含「翻糖蛋糕」、「奶油蛋糕創意裝飾」，以及首次辦理的「咖啡拉花」等三類熱門項目，總獎金高達55萬元。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，為發揚技能價值觀念，推廣職業技能訓練，每年都會透過競賽的方式提供全民相互交流的平台。近2年因疫情停辦，今年重啟辦理，除延續之前獲得廣大迴響的蛋糕創意裝飾及翻糖藝術競賽項目外，考量民眾對於咖啡品質要求日益漸增，不僅需滿足味蕾外，更追求具特色且有質感的視覺享受，因此首度規劃「咖啡拉花比賽」，邀請各方好手來參賽。

陳瑞嘉說，希望藉由新北市技能競賽將參賽者視野及技能提升至國際水準，達到產學合作、業界交流促進烘焙及咖啡產業的發展。

職業訓練中心表示，新北市技能競賽正式比賽將於4月30日在三重區綜合體育館進行，目前「奶油蛋糕創意裝飾」高中（職）組及社會組尚有名額，凡參賽即可享有每組2000元材料補助費，活動報名至3月31日或額滿為止，報名網址： https：／／reurl.cc／qO4Xkg，更多有關競賽詳情及活動內容歡迎搜尋「2022新北市技能競賽」官方網站查詢http：／／www.nt-skill.com／ 。

勞工局提醒，目前「奶油蛋糕裝飾競賽」組仍可受理報名，其餘組別均已額滿。