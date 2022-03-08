民進黨立委邱志偉表示，大家當然要力挺慶鴻初選過關，才能為民進黨贏回大岡山選區的最關鍵的第三席議員。（林雅惠攝）

「高雄正能量」市議員參選人林志誠維持穩健步調持續勤走基層，矢言為民進黨在高雄市第三選區搶下關鍵一席。（林志誠提供／林雅惠高雄傳真）

民進黨高雄市議員初選即將登場，初選被視為激烈戰區的第3選區（大岡山區）備受矚目，「邁向過半大聯盟」成員之一市議員參選人陳慶鴻今天上午獲得邱志偉等5位立委站台力挺，希望幫助地方經驗豐富的他拿下大岡山區關鍵第三席；湧言會「高雄正能量」市議員參選人林志誠則是維持穩健步調勤走基層，矢言為民進黨在高雄市第三選區搶下關鍵一席。

民進黨預計4月6日起進行六都市議員初選電話民調順序抽籤，「邁向過半大聯盟」成員之一市議員參選人陳慶鴻獲得民進黨籍立委邱志偉、劉世芳、李昆澤、許智傑及賴瑞隆等人前來站台，另邱議瑩因有行程未到場，但也背書推薦。

許智傑說，陳慶鴻是「正在地」的議員參選人，對大岡山瞭若指掌，談起每件替地方爭取的建設都如數家珍，甚至連在地人才知道的美食小吃都一清二楚，大岡山就等於是慶鴻的第二個故鄉，當議員一定可以馬上接軌為民服務，沒有適應期。

李昆澤說，他認識的陳慶鴻是最資深的議員參選人，在地方默默服務了超過10年，懇請大家給新人陳慶鴻一個機會，讓他為高雄市民服務。

賴瑞隆笑說，大家都最常看到陳慶鴻有多資深，但其實他內心依舊是10年前義無反顧跟著邱志偉東奔西跑的那個年輕人，請大家「挺少年」，讓慶鴻繼續為鄉親們服務。

劉世芳表示，陳慶鴻一直以來都非常「骨力」，一台摩托車騎遍大岡山，支持不只是口頭表態，更會化為實際行動。

六位支持慶鴻的立法委員將陪同慶鴻走入大岡山，在各地一起站路口和車隊掃街，一棒傳一棒，大家齊力把慶鴻送進議會，力拼大岡山關鍵的三席。

立委邱志偉表示，一位稱職的民意代表需要有發現問題及解決問題的能力，慶鴻在他服務處工作10年，大岡山大小建設都參與其中，在地問題慶鴻最了解，協調會、會勘主持無數，也能獨當一面解決問題，相較於空降大岡山，只有請選民支持「年輕的」空泛口號候選人，大家當然要力挺慶鴻初選過關，才能為民進黨贏回大岡山選區的最關鍵的第三席議員。

邱議瑩雖行程繁忙未能親自到場，也特別請邱志偉轉達鼓勵，相信慶鴻一定能讓大岡山發展得更快速、繁榮。

陳慶鴻最後懇求鄉親們支持他，表示自己一定不負所託，盡力為大岡山的鄉親服務。

而「高雄正能量」市議員參選人林志誠則是維持穩健步調持續勤走基層，從站路口、掃街到市場拜票，強調要以誠懇勤樸的腳步踏遍選區大街小巷，並矢言為民進黨在高雄市第三選區搶下關鍵一席。

橋頭區子弟林志誠曾任民進黨高雄市黨部執行長，也是市長陳其邁補選團隊要員之一，去年毅然辭去黨職投入市議員第三選區(永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭區)選戰，不但要為市民爭取福祉，更喊出要助民進黨達成議會過半目標，讓市長陳其邁與市府團隊好做事、好打拚。

近一年來林志誠努力勤走基層，實實在在、親切溫暖的特質讓他衝出高人氣，「台灣阿誠」名號深獲在地婆婆媽媽好評，掃街時不少在地攤商店家也開始主動為他加油打氣，展現其好人緣與高人氣。

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