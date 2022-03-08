1名女網友日前在《爆料公社》控訴，自己和男友交往2年，懷孕時男友支持把小孩生下來，承諾說他會扶養的，不料懷孕到第3個月，男友表示自己爸媽反對女網友踏入家門，說自己是獨子，不能離家，如果生這個小孩，戶籍就會被遷出去等各種藉口，要求女方好好考慮孩子的事，原PO聽聞後，欲哭無淚，不少網友表示：「爸媽掛嘴邊，跟這種媽寶結婚也是離婚收場」、「真的要讓媽寶自己快點走出來社會看看」。

該名女網友在《爆料公社》貼文寫下，自己和男友交往2年，目前懷孕3個月，男友的爸媽卻一直要求將小孩拿掉，原因竟是因為女方曾經離過婚，還有一個小孩，會讓家族的人蒙羞，男友爸媽是當地的有名的保姆，都在幫人家帶小孩，還驕傲的表示「我們家都高學歷很單純，離過婚就是不單純，你姑姑他們不會接受的」。

但其實在得知懷孕的當下，男友便拍胸膛保證「生吧！以後的日子是我們自己的，我會到你身邊找新的工作，不會讓你一個人的，家人那邊我會處理。」

不料男方卻在懷孕3個月時告訴她，「我不能離開家，因為我是獨子，我爸媽說如果堅持要生這個小孩，戶口就遷出去，再也不要回來了」、「我是獨子，我要為家裡想！」「不然我們搬出去住，可是你得要下來南部，因為這樣我爸媽才能每天看的到我」、「不然你生，你一樣可以顧你的店，啊我假日再上去看你們」。

原PO聽聞後相當傻眼，又欲哭無淚，發文傾訴，網友們看完後分安慰說：「不避孕要內射又不負責，爸媽掛嘴邊，跟這種媽寶結婚也是離婚收場」、「既然他選擇他爸媽，你若有經濟能力就生下來，沒有拿掉吧！」、「下一個會更好，或許不一定要靠男人，哭那些一點意義也沒有，說他媽寶與其讓自己快點走出來會更好」。

但也有不少網友覺得指責原PO說「你自己也有責任，不是都只有男生的問題」、「懷孕也不能完全怪男方害你懷孕，自己也有問題」、「離婚沒有錯，錯在妳還是不會挑男人！男女之間不是只有上床，你忘記自己的曾經，又被愛沖昏頭..傻女孩，哭不能解決事情」。