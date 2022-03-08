由韓國遊戲公司娛美德（WEMADE）研發直營的MMORPG跨平台遊戲大作《傳奇4（MIR4）》今（8）日推出全新超世界首領「黑焰天魔：奈洛坎」，一股邪惡勢力即將籠罩整片傳奇大陸，玩家趕緊召集夥伴們，合作擬定對戰策略，同心協力擊敗強大BOSS。

超世界首領「黑焰天魔：奈洛坎」3月8日強力來襲

超世界首領「黑焰天魔：奈洛坎」於每週二晚上7點在特定伺服器「赤月秘谷」的4樓「黑焰奈落」中，以封印的狀態登場。而解除封印後的BOSS，擁有強大無比的力量，需要眾多玩家齊心協力戰鬥，如能成功擊敗BOSS，就可以獲得「英雄青龍雕像」、「強化石」、「武功秘笈」等升等道具。

持續擴張新經濟體系 提高區塊鏈遊戲價值

此外，《傳奇4》致力於通過結合區塊鏈技術，構建更進一步的遊戲經濟體系。爲使遊戲中的區塊鏈功能可以擴展至DeFi領域，今年1月開放全新經濟系統「SEOUL SPOONING 2022」，推出全球加密貨幣「HYDRA」以及質押計畫「HSP（HYDRA Staking Program）」等多樣經濟系統，2月更帶來NFT角色投注機制「MIRAGE」，藉由質押NFT角色生產稀有遊戲資源「黑鐵」和「龜甲石」，還能進行「DRACO」與「HYDRA」貨幣冶煉，進一步擴大NFT角色的活用度及活絡《傳奇4》的經濟體系，增添運用領域。

其中最特別的是玩家可以透過「MIRAGE」將遊戲角色轉化為NFT角色，讓遊戲資源轉換為個人資產，成為遊戲應用中最為創新的玩法。未來，WEMADE 將以NFT為基礎，創造出獨立遊戲的無限生態系統與可能性。

《傳奇4》是由娛美德（WEMADE）所推出的P&E（Play and Earn）遊戲代表作，爲了讓玩家享受更發達的遊戲經濟和加倍的遊戲樂趣，今後將繼續引進多種經濟系統和遊戲內容。 WEMADE旗下區塊鏈平台「WEMIX」，可將各種類型遊戲結合區塊鏈功能與經濟，目前已與全球多款遊戲合作，目標2022年要為超過100款遊戲提供加密貨幣「WEMIX」服務支援。

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