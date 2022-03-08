聯準會（Fed）態度鷹派，加上俄羅斯與烏克蘭戰爭緊張情勢，台股近期盤面觀望氣氛濃厚、震盪向下，但因俄烏最大風險實現，情勢陷入膠著，雖然戰事屬難以預測的黑天鵝，但根據過往經驗，遇非經濟因素的短線急跌後，往往出現迅速反彈，反而提供最佳買點，後續關注戰事外，鎖定能源價格漲勢發展、供應鏈瓶頸及升息議題，聚焦基本面佳族群。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，觀察過去戰爭歷史經驗，股市在開戰後不久可望出現反彈。回顧阿富汗戰爭與伊拉克戰爭發生前，台股經歷一、二個月的震盪下跌，阿富汗戰爭爆發後，台股半年反彈約80％，伊拉克戰爭爆發後，台股一年反彈約34％。顯示戰事對市場的影響，將沒有想像中那麼大，戰爭真的開打，基本上指數將伺機收復失土，戰爭結束後，甚至突破前波高點。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，展望今年美國通膨預期第二季開始下滑，升息前可能壓抑股市表現，但觀察過去5次升息循環，在確立升息後，台股皆走揚。再從評價面來看，根據證交所資料統計，大盤1月底本益比約為14.52倍，處於過去5年均值下緣，風險相對較低。

預期因基本面強勁支撐，待諸多不確定因素消除後，將帶動指數向上。產業方面包括半導體、5G手機、智能車、伺服器、金融股等族群，均可持續關注。