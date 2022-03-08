宏達電今（8日）公告去年第四季財報，營業毛利率上升至33.7%，淨損7.3億，每股虧損0.89元，全年累計虧損3.75元，即使持續虧損，但已是2015年以來本業最佳表現。宏達電營收公布後，引起網友們熱烈討論，許多人狠虧營收跟股價不符，「台股果然越爛越噴，要航運情何以堪」，但有網友點出，宏達電的虧損逐年縮小，對公司營運來說算是一個好消息。

宏達電營運從2015年開始走下坡，扣除2018年因出售Pixel手機的成員及授權專利給Google，挹注業外收入而轉盈之外，其餘年度均為虧損，2017年虧損逾2個股本，2019年虧損逾1個股本，去年虧損僅剩3.75元，是宏達電7年來本業虧損幅度最低的一年。

即使公司虧損連連，但宏達電搭上元宇宙題材，去年10月底從30多元起漲，在11月15日盤中飆上波段高點97.3元，短短一個月飆漲超過6成，但今年至今股價持續走低，昨（7日）收在60.1元，下跌逾3成。

此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人虧宏達電「台股果然越爛越噴，要航運情何以堪」、「台股真的有台股的玩法，越爛越噴」、「股票真的好難」、「挖...這不能更爛了吧XD」、「-3.75股價那麼高....想想阿明啊」、「越爛越噴，不要不信」、「準備爆噴不要不信邪」、「公司賠成這樣，股價還那麼高，扯炸。」

儘管如此，有人點出宏達電的虧損其實逐步縮小，對公司營運而言算是正面的消息，「以前一季就賠一個股本，進步很多了」、「跟前幾年比，已經收斂超多」、「不錯了吧，虧損越來越少」、「爛到越虧越少可以來拿當利多了」、「宏達電沒有大虧就是利多了吧，不知道又要漲多少了。」

宏達電持續布局元宇宙，日前在全球行動通信大會（MWC）上，首次公開最新元宇宙概念VIVERSE，並展示相關應用產品，包括平台、體驗、車載VR娛樂及實景娛樂等。