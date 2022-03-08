教育部今(8)日宣布，8月1日開始推動高中、國中及國小早自習及第8節輔導課「零考試」。國教行動聯盟認為，年齡愈小的孩子愈需要來自學校、老師的規範，養成良好習慣之後，自主能力才能逐步提升，如今教育部卻貿然以假自主學習之名，行放牛吃草、討好學生之實，放任孩子自生自滅，只是對教育的傷害與卸責。

高中生「延後上學」議題爭論許久，教育部國教署長彭富源今日出面說明，強調從8月1日起，全國高中職（含公私立）第一節課前全校集合活動（如朝會）每周至多1日，當周其他日數的早自習由學生自主運用。同時，教育部推動高中、國中及國小的早自習及第8節輔導課「零考試」，學校也不能以「繞道」或「變形」方式進行考試。

對此，國教行動聯盟家長部長王瀚陽對教育部的做法提出5點質疑，並認為將會影響到學子學習與生活習慣：

一、支持給高中職學生更大的自主學習空間，但自主學習並非放牛吃草，學校應輔導學生進行自主學習之規畫，提出企畫書，並於每學期結束提出成果報告。

二、網路連署延後上課時間，反映高中職學生普遍性的晚睡、睡眠時間不足現象，教育部應通盤瞭解，並檢討目前各校實際上學、放學時間、作息時間規是否有不合理或違反規定之處，並輔導學生進行非在校時間（放學時間、假日、寒暑假）之規劃運用，以善用時間進行學習。

三、運用早自習、第8節進行考試是目前多數高中職普遍現象，一旦禁止、改用課堂時間進行小考將壓縮、排擠課堂時間，教育部應全面檢討長期以來各校以考試督促、要求學生讀書的文化，並檢討目前的課綱內容是否過多，造成課堂時間不夠、課上不完的問題。

四 、需格外注意提早到校的學生安全問題，規定雖然改變，但依然有家長因應作息而讓學生早到校，是否會出現安全漏洞需要格外留意。

五、在以上問題未能有效改善、解決之前，反對將相關規定擴大在國中小推動。並應留意：年齡愈小的孩子愈需要來自學校、老師的規範，在養成良好習慣、自主能力逐步提升，才適合賦予其更大的自主空間，貿然假自主學習之名，行放牛吃草、討好學生之實，放任孩子自生自滅，只是對教育的傷害與卸責。