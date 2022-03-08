男子與在交友軟體認識女子加LINE互傳私密影片，不料被威脅購買遊戲點數。（讀者提供／劉秀芬台南傳貞）

男子與在交友軟體認識女子加LINE互傳私密影片，不料被威脅購買遊戲點數。（讀者提供／劉秀芬台南傳貞）

台南一名男子與在交友軟體認識女子加LINE，被誘惑傳「打飛機」影片，對方要脅男子購買遊戲點數，不然就將影片散播，男子照作後對方不但不刪影片，又繼續要脅，男子向警方報案後，警方除勸男子勿再購買遊戲點數，也將持續追查上游集團。

台南一名30多歲未婚男子在交友軟體「伴伴」結識一名陌生女子，並互加好友以LINE視訊聊天，女子要求受害人「拍下面打飛機給我看」，並先傳一段「妹妹自慰」影片，受害人受誘後也自傳自慰影片，卻不慎拍到臉，影片遭對方側錄，要脅購買5000元遊戲點數才將影片刪除。

豈料受害人將遊戲點數序號及密碼交付該女子後，對方食髓知味，以要求見面刪除影片需確認身分為由，再度要求被害人購買3萬元遊戲點數，被害人心生疑竇，便向台南市警察局善化分局報案。

報案男子原先拒絕透露是否遭到詐騙，直到警員劉哲偉一一陳述詐騙手法供其回想，該男子才逐漸卸下心防，並向員警說明於Line交友經過，所幸男子想通，才成功攔下購買3萬元遊戲點數詐騙案，未再繼續造成損失。

善化分局呼籲民眾，網路交友應避免與不認識的網友進行裸露身體的視訊對話，聊天中如對方以任何理由傳送不明連結、QR Code要求下載、安裝、輸入個人手機號碼或邀請碼等，也請勿輕易點選輸入，以免個資外洩，成為詐騙集團予取予求的籌碼。