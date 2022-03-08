阮劇團8日在嘉義城隍廟埕演出《伊的願望》，獲得好評。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟捐助阮劇團推廣在地青少年戲劇教育。（廖素慧攝）

疫情衝擊藝文團體營運，嘉義在地阮劇團演出收入銳減5成以上，嘉義城隍廟今年捐助90萬元力挺阮劇團推廣在地青少年戲劇教育，阮劇團8日在廟埕演出《伊的願望》感謝城隍爺「神」助攻，大受稱許。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，城隍廟董監事團隊決議，將每年30萬元認養贊助劇團，今年再加碼60萬元，共90萬元挹注阮劇團的青少年戲劇教育，期許藉由跨界合作，帶來更多藝文活動，同時讓年輕人更認識城隍廟的300年信仰文化。

汪兆謙指出，阮劇團回嘉義深耕至今19年，就是希望縮短城鄉差距，也持續向這個目標推進，疫情讓這幾年經營劇團特別辛苦，但仍堅持不裁員、不減薪，感謝嘉義城隍廟看到阮劇團的堅持及做事，長期認養阮劇團，對劇團及地方藝文發展都助益很大。

汪兆謙說，嘉義城隍廟捐助的款項會用於培育在地戲劇人才，包括在地文化創作及演員的培訓，還有會持續推動文化藝術的教育。

捐贈現場，阮劇團表演《伊的願望》來感謝城隍廟相助力挺之情，全部用台語演出，廟方稱讚年輕演員台語說得很輪轉。

阮劇團指出，由於疫情影響觀眾入場觀看表演趨於保守，以致營運銳減至少5成以上，劇團現有28名專職行政人員及編導演員，不減薪、不裁員，確實很辛苦，但大家仍堅持撐下去。

阮劇團表示，今年仍有約50、60場次的全台巡迴表演，4月8日晚上7時30分、4月9日下午2時30分，在嘉義縣表演藝術中心演藝廳演出《釣蝦場》，用插科打諢的表演，來描述疫情期間小老百姓的生活樣貌。