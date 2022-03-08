最新台中市長民調出爐，結果顯示，台中市民對市長盧秀燕信任度達到63.1%；而在年底選舉，盧秀燕若與前市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌或現任立委何欣純競選，皆領先10 個百分點以上，盧秀燕雖遭綠營圍攻，領先仍有差距。

年底台中市長選舉，盧秀燕拚連任，民進黨熱門人選包括林佳龍、蔡其昌及何欣純等人，據《ETtoday新聞雲》民調中心最新調查結果顯示，若藍綠捉對廝殺的情況下，當盧秀燕對上林佳龍，盧秀燕支持度49.5％，領先林佳龍的37.2％；若盧秀燕對上蔡其昌，盧支持度提升至53.8％，領先蔡其昌33.4％，如果民進黨派出何欣純，盧秀燕民調為52.3％，領先何欣純的28.7％。

此外，外傳台北市副市長蔡炳坤可能代表民眾黨參選台中市長，若蔡炳坤參選，在「三腳督」戰況下，若民進黨推派林佳龍，蔡炳坤支持度為3.4%，盧秀燕的支持度為47.3%，林佳龍支持度為37.5%；若綠營推派蔡其昌，則蔡炳坤支持度3.6%，盧秀燕的支持度為51.2%，蔡其昌支持度為31.6%；若綠營推派何欣純參選，蔡炳坤支持度為4.5%，盧秀燕的支持度為51.5%，何欣純支持為27.1%。

此民調為《東森新媒體ETtoday》民調中心於3月1日至3日進行調查，成功訪問1049位年對20歲以上的台中市民，信心水準為95%，抽樣誤差在正負3.03%。