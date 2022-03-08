內門宋江陣重磅回歸，傳統、創意宋江陣今年同台展演。（高市觀光局提供）

內門宋江陣重磅回歸，傳統、創意宋江陣今年同台展演。（高市觀光局提供）

四大總舖師也「battle」競相推出好菜，邀大家訂桌。（高市觀光局提供）

2022高雄內門宋江陣3／25登場。（高市觀光局提供）

國家級民俗慶典內門宋江陣，連續2年受到疫情衝擊喊卡，今年將於3月25日重磅回歸，活動橫跨到清明連假，主題為「Battle」，除有傳統宋江陣表演外，更融入街舞、流行樂，擦出另類火花。而老饕不可錯過的總舖師辦桌則請來南北大廚聯手上菜，3月26日隆重開桌，9日開放訂桌。

高市府觀光局長周玲妏表示，內門為台灣宋江陣重要發展地，前2年受到疫情影響停辦相關活動，今年則融合創新街舞元素，傳統及創意宋江陣、街舞融合陣頭，以全新姿態樣貌，回到大眾的視野。。

觀光局指出，宋江陣將於3月25日晚間在內門順賢宮展開，橫跨26、27日及清明連假（4月2日至5日），力邀包括傳統的夏梅林宋江陣、在地順賢宮宋江陣表演，以及台灣戲曲學院、中華藝校、台南大學、龍華科大等大專院校展現年輕創意，更邀請男團B.T.O.D、十鼓擊樂團進行跨界合作，盼吸引更多年輕族群愛上宋江陣文化。

宋江陣活動不可或缺的總舖師辦桌，這次更加創新改變。觀光局表示，3月26日將於內門順賢宮開席，邀請2021年經濟部商業司12大傳承台菜餐廳之一的儂來餐廳主廚知名台菜王子黃景龍、內門在地總舖師：辦桌專家湯富隆「阿隆師」、吳義雄「阿机師」、陳美花師傅，大秀30年辦桌經驗，每位主廚負責15桌，計60桌。

觀光局表示，民眾參與將以桌為單位，採預約制，一桌要價1萬2000元，售完為止。「宋江大宴」將於3月9日下午5時起於高雄內門宋江陣臉書及官網開放訂購，現場並搭配宋江陣的演出及水舞煙火秀。

此外，活動更邀請街舞男團B.T.O.D與知名作詞人許常德合作，打造主題曲「宋江大好」，團員們首度為傳統活動寫歌，先花了不少時間研究宋江陣文化。而此次也邀請阿火老師擔任主題曲的製作人，以弦樂開場，接著進入歐美的嘻哈節奏，混搭十鼓擊樂團的傳統鼓陣及樂器的LIVE演出，展現活動創新風貌。