今年市場除持續受到疫情影響外，地緣政治和美國升息問題也接連浮上檯面，影響台股相對走弱，從2月台股情緒在紅包行情後的表現，相較於1月僅微幅上漲62.92點，顯示市場反應相對審慎，選股已成為迫切關注重點，使得近年來偏好配息型的ETF，帶動台股ETF市場更加火熱。

統計去年以來台股ETF的申購金額就超過2兆元，總申購金額是台股基金的10倍，台股ETF申購人數也是台股基金申購人數的4倍，對一般散戶來說，ETF確實是相對穩健的選擇，且透過集中市場買賣台股ETF也是參與台股非常方便的工具。

富蘭克林華美投信表示，ETF雖然是高配息，股價卻漲得緩慢，還有些ETF股價亮麗，卻配息不高。在選股優於選市的時節下，追蹤「特選Smart多因子指數」，透過量化多因子篩選機制把關選股，有助漲時重勢、跌時重質，打造兼具股息收益與股價成長機會的投資新利器。

特選Smart多因子指數的量化多因子篩選機制，包含品質因子、動能因子、價值因子，透過品質因子監控公司體系的財務體質，透過動能因子抓緊趨勢，聚焦盈利動能，透過價值因子尋找被低估的機會。

富蘭克林華美投信指出，特選Smart多因子指數擁有穩定的標的汰換機制，每季定期審核並合理調節持股，降低風險波動。自2009年以來，每年特選SMART多因子指數股息率均高於台灣加權指數股息率，季配息型ETF發行價10元，應是目前台股ETF上相對親民入手的門檻價，適合小資族、存股族透過資金分批布局進行穩健長期投資，打造退休金流。