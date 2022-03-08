【愛傳媒特約記者吳思賢報導】高學歷、多才多藝的新媒體女神林倪安，2022年推出最新單曲！這次單曲是由林倪安自己填詞，寫出想念的心情，回饋給每一位支持倪安的粉絲。

在社群上擁有將近50 萬粉絲的 Nian 林倪安，不僅外貌與身材亮眼，高學歷以及多元的才華也讓她廣獲許多不同面向的粉絲。

林倪安認真生活、持續求學，有台大管理碩士學位。她先讀國立台灣戲曲學院劇場藝術科，再到台北體育學院動態藝術系，然後進入台灣大學管理攻讀碩士。

林倪安專輯的編曲是力邀知名編曲、作曲師龍蝦哥合作，歌曲甜蜜可愛輕快，讓人一次記熟，想要一直《黏著你》，歌曲諧音你與倪有相關語意，給粉絲朋友想像的空間。專輯拍攝的MV也是林倪安自己用心自己寫好劇情、畫好分鏡，為了求好，找到知名攝影師陳逸凡（IvanChen）共同創作。MV中還有眾女神薛蓓蓓、恰恰、QueenaTsai、游小米、愛麗絲一起共同加入拍攝，希望拍出女孩兒們的戀愛心情，讓大家更了解女孩的內心世界。

目前倪安的《黏著你》實體單曲開放預購中，數位單曲已發行至各大平台apple music、kkbox、linemusic、spotify、mymusic、amazonmusic…等。