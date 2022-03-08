元智大學化材系教授孫一明攜手亞東醫院醫師陳明道，共同開設的「藥物化學與藥理概論」與「藥物制放特論」，邀請到祥翊製藥提供獎學金，致力推動產學合作。

元智大學化材系自110學年度開始與祥翊製藥合作，邀請業師開課，並於課堂中指導同學們進行專案學期報告。

孫一明表示，由於少子化的衝擊，許多產業、廠商都面臨找不到好人才的問題，未來各個產業若能更緊密的與學校合作，在課程教學上增加與產業互動機會，讓學生充分瞭解產業內涵與前景，可吸引同學及早規畫職涯發展目標。

孫一明提到，兩門課程中，邀請元智大學校友、祥翊製藥業務發展處長程美玲授課，指導同學們進行專案學期報告，包括安排工廠參訪、加入授課、出題、互動與報告評審。

孫一明指出，透過課程，同學們能實際了解整個製藥產業鏈面貌、相關專業知識、各個流程關聯性與產業發展性。

元智大學強調，凡修讀化材系開設的生醫製藥工業相關課程，期末報告表現成績優秀者，祥翊製藥每學期提供新台幣2000元至6000元不等的課程獎學金，獎勵優秀學子專心致力於學術研究與技術創新，期能達到學校與企業產學合作的最大效益。

祥翊製藥董事長吳永連說，很榮幸與元智大學進行這項產學合作計畫，促成了學生、老師、學校與產業間的互動，而透過這樣的合作模式，讓學生更加了解製藥產業，也可以有些不同的啟發與收穫。