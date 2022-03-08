據勞動部今天公布的「僱用管理就業平等概況調查」指出，去年有15.9％的事業單位不允許勞工請防疫照顧假，其中又以「用水供應及污染整治業」、「運輸及倉儲業」、「批發及零售業」不允許比率偏高，就算可以請防疫照顧假也有74.3％的僱主不願意發給勞工工資。

調查也發現，事業單位不同意員工申請「防疫照顧假」的原因為認為「員工其他假別替代」、「公司為家族企業可自行減少工作時間」等；另外再依，「工作場所就業平等概況調查」發現，多數防疫照顧假為女性受僱者申請，女性受僱者申請達6.2％、男性則為2.4％，平均日數申請分別達12日及4.7日，沒有申請的主要原因為「沒有此項需求」，女性為「居家辦公，無須申請」占 8.6％，男性為「用其他假別替代」、「居家辦公，無須申請」各 5.5％。

勞動部表示，配合防疫需求，勞工申請防疫照顧假，雇主不得視為曠工、強迫勞工請事假或予扣發全勤獎金等不利處分，但也未強迫雇主給付薪資，若雇主扣發全勤獎金，或強制勞工一定要請特別休假或事假，將依違反勞基法規定處罰，處罰金額均為2萬元至100萬元。

勞動部條件司司長黃維琛表示，若勞工有防疫照顧的需求，則僱主應准予勞工申請防疫照顧假，若有申訴也會依法處理；至於防疫照顧假不可歸責於勞僱雙方，因此未強迫雇主給付薪資。