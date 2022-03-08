去年7月大陸河南鄭州爆發洪災令人記憶猶存，大陸水利部部長李國英8日對今年汛情，特別是6月至8月份的汛情趨勢性研判結果進行說明，分析今年北部、南部發生洪水的可能性較大，其中北部更大於南部，而中部地區發生乾旱的可能性則較大。他說更將實施四個「小目標」、六條實施路徑，全面提升國家水安全保障能力。

從流域來講，李國英指出，大陸北部的嫩江、松花江、黑龍江、海河流域，中北部水系，黃河中游幹流及支流涇河、汾河等河流，有可能發生流域性較大洪水。而在南部的長江上游、珠江流域西江、東南沿海諸河，則有可能發生區域性洪水；中部地區的長江中游、漢江下游有可能發生區域性乾旱。

李國英也就今年1月發布的《「十四五」水安全保障規劃》進行說明，在此總體目標下結合水利發展的實際，進一步解構為四個次級目標，包含提升水旱災害防禦能力、提升水資源集約節約利用能力、提升水資源優化配置能力，以及提升大江大河大湖生態保護和治理能力。

為實現《規劃》目標，李國英表示也確定六條實施路徑、也就是六項重點水利任務。第一是完善流域防洪工程體系；二是實施國家水網重大工程；三是復甦河湖生態環境；四是推進智慧水利建設；五是建立健全節水制度政策，六是強化水利體制機制法治管理。