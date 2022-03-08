一名36歲男性長年飽受包皮過長，導致反覆發炎之苦，卻又害怕手術，每每發炎只能靠藥物或藥膏治療，也羞於求醫，近來，尋求奇美醫學中心泌尿外科就醫，接受主治醫師林才揚建議手術，男子選擇包皮槍包皮環切術，10分鐘揮別從小到大的困擾。

林才揚指出，平均 1年約執行包皮切除術100例左右，目前包皮切除術以包皮槍、雷射及傳統治療方式為主，其中，近年新興的包皮槍手術過程僅10分鐘，且出血量、疼痛感均較雷射及傳統輕微，但健保並未給付，包皮槍手術費用約3萬元，約比傳統手術、雷射高出近3倍。

林才揚指出，每位男性在新生兒時期幾乎都有包皮過長的問題，而且，包皮可以完全翻開的比例不超過4％。他說，包皮過長是指陰莖不管在任何狀態下，都無法讓龜頭完全露出，但可以用手翻開包皮，至於包莖則是包皮開口狹窄，且包皮和龜頭有沾黏，是菜花高風險群。

林才揚表示，每年寒暑假都有許多家長帶兒子前來就診，詢問是否需要「割包皮」？根據全台針對2000多位國小男生觀察統計，包皮過長情況會隨著年紀增加而逐漸下降，所以，不需要過早給予手術介入，除非有必要的情況，例如包莖、包皮過長合併長期發炎、包皮過長合併早洩等，就建議手術處理。

他強調，包皮需不需要接受手術是在於會不會造成明顯症狀，若確實清潔可避免包皮發炎和感染，就可免於手術，但如果不得已一定要手術，可依照包皮和個人狀況做選擇，但他呼籲，術後也非一勞永逸，仍要適度清潔，避免藏汙納垢，才能減少感染。