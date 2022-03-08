台灣文博會遇上最美港灣─亞洲新灣區，將會產生什麼新火花，相當令人期待。（高市文化局提供）

繼去年國慶煙火、今年台灣燈會陸續在高雄登場後，亞洲最大文創盛事「台灣文化創意博覽會」今年8月也將首度離開台北，移師高雄亞洲新灣區展出10天，其中8月5日至14日在高雄流行音樂中心規畫「文化策展區」、8月10日至14日則於高雄展覽館規畫「文創品牌展區」及「IP授權展區」。

「今年夏天，你一定要來高雄！」高雄市長陳其邁在臉書發文指出，當藝術、創意兼具的文博會，遇上最美港灣高雄亞灣區，會有什麼樣的火花？謝謝文化部將今年的台灣文博會移師高雄，肯定高雄為設計、創作軟實力的努力，也提供豐富的養份，讓高雄繼續成長茁壯。

高市文化局指出，台灣文博會2010年起首度辦理，歷經11年舉辦期間，除2020年因疫情停辦1年，過去都在台北舉辦。而這次文博會將結合都市新發展標的亞洲新灣區及國家級智慧型場館，面對後疫情時代，並透過5G技術等新媒體科技應用，展現台灣多元化的文化能量及生活美學風格。

台灣文博會過往以商展形式呈現，是亞洲重要的藝術交易會展之一，近年則導入議題式策展及跨領域概念，帶入趨勢議題深度策展，無論是2018年「從身體創造」、2019年「文化動動動」或2021年「Supermicros數據廟-匯聚相信的力量」等主題，從身體感官、地方風土或數位科技等形式不斷創新做主題策展。

此外，最受到歡迎的周邊文創品牌商品販售、IP展覽等，更是眾多關注台灣文創愛好者年度必看展覽之一，同時也吸引國內外買家，透過線下、線上方式購買台灣文創優質好物。