自俄羅斯進攻烏克蘭以來，漆在許多俄國戰車上的Z字符號成了支持戰爭的標誌。Z字的意義眾說紛紜，可能意味勝利，也或許指涉地域，除了象徵支持軍隊，更被用來恐嚇反戰人士。

英國「衛報」（The Guardian）整理了關於Z字符號的各種可能解釋及其影響。

● Z字符號是什麼？

開源分析師和軍事專家2月19日率先注意到，集結在俄烏邊界的俄國戰車和軍用卡車上出現謎一般的手寫Z字符號，在西方專家群中引發諸多臆測。

在俄國發動攻勢後，愈來愈多人發現俄國軍用硬體上漆著Z字，另外也有O、X、A、V等字母，這些字母經常框在方格或三角形裡面。但俄語的西里爾（Cyrillic）字母中並無Z字。

軍事專家最認可的理論是，這些字母可能與俄軍通常駐紮的地區有關，Z或許代表Zapad（意指西部）。

也有人認為，漆上這些字母是為了避免誤傷己方；還有部分支持克里姆林宮的俄國軍事專家猜測，Z字代表烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），V字是指俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

俄國國防部並未評論任何一種猜測的對錯，而是在自己的Instagram帳號發文說，Z字代表Za pobedu（即「勝利」），V字意味「真理的力量」。

● Z字為何在俄羅斯成為戰爭的象徵？

過去兩週以來，Z字已從軍事標誌演變成俄羅斯人支持攻打烏克蘭的主要象徵。

俄羅斯於2月24日開始對烏克蘭發動攻勢，3天後，俄國官方資助的「今日俄羅斯」（RT）新聞網就在社群媒體頻道宣布販售Z字周邊商品以支持俄軍，包括T恤和連帽衣。

自那之後，俄國當局就在各地組織無數快閃活動，邀年輕人穿著Z字上衣來展現對烏克蘭戰事的支持。

還有一些學校上傳學童排成Z字形的照片。從昨天開始在網路流傳的一張照片，就顯示俄國南部一群罹患絕症的兒童排成Z字形，表達支持俄國侵略烏克蘭。

有些亟欲表忠心的官員，甚至說要在既有地名中間添上Z字。克麥洛伏（Kemerovo）地區首長席維勒夫（Sergei Tsivilev）宣布他已決定將這個地區加上Z字重新命名，可能會稱為KuZbass。

俄羅斯體操選手庫利亞克（Ivan Kuliak）本月5日在杜哈（Doha）的世界盃男子雙槓項目獲得銅牌，他在胸口貼著Z字符號上台領獎，而他身邊正好站著奪金的烏克蘭選手伊利亞（Kovtun Illia）。國際體操總會（FIG）已表明要處分庫利亞克。

● 俄羅斯社會如何看待Z字符號？

莫斯科街頭偶爾可見漆著Z字的車輛，但大眾尚未廣泛使用這個符號。

俄羅斯向來有使用某些符號或象徵來支持軍隊的傳統。在俄國併吞克里米亞（Crimea）時，許多人配戴橘黑條紋相間的「聖喬治絲帶」（ribbon of Saint George），以示力挺俄國政府和軍方。

然而，也有些俄羅斯人嘲弄Z字符號，藉此反對蒲亭入侵烏克蘭。有人在示威中舉著寫有Zachem（意為「為什麼？」）的標語牌；也有人製作諷刺迷因（meme），例如把小說人物哈利波特（Harry Potter）額上的閃電形傷疤改成Z。

更不祥的是，Z字符號被用來當作恐嚇反戰人士的工具。俄國異議樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）和人權組織「紀念」（Memorial）都表示，他們的大門被塗上Z字。