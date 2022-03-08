303大停電引爆民怨沸騰。民進黨立委林宜瑾今天質詢表示，台南永康在6天內停電5次，實在是全台最悲情的城市，行政院長蘇貞昌致歉，稱已拜託經濟部長王美花在6個月內，要弄好電網、內部控制及操作等問題。

行政院長蘇貞昌今天率部會首長繼續到立院進行施政報告宇備詢，民進黨台南市立委林宜瑾質詢時說，3日全台大停電前，2日永康區復國路就停電，加上後面幾天，6天共停電5次，真的是最悲情的城市；現在民怨沸騰，民眾需要合理解釋，到底有什麼具體改善措施。

蘇貞昌回答，他要跟民眾說聲抱歉，政府做很多努力，但沒想到第一線人員的操作失誤，產生這麼大的困難，這實在不應該，已讓台電董事長、總經理辭職，並追究相關人員責任。

蘇貞昌強調，未來不要再發生比較重要，所以政府這幾年很努力，儘管電源準備足夠，但是電網還需要再加強，他已拜託經濟部長王美花在6個月內，處理好內部控制及操作、電網等問題。

王美花說，這次從第一線操作錯誤，未來怎麼加強專業訓練，這是第一要務；電網部分，包括廠內的保護機制，以及廠外、廠網的保護機制，這很專業，會在短期內檢視，並且邀請國內外專家討論。

王美花指出，分散式電源是非常重要的政策，過往在建設電網時，會碰到民眾抗爭，也請立委協調，對國家而言，集中式跟分散式的電源應該同時併用，才可以分散風險。