史上最硬教召讓不少中籤者崩潰，過去曾有網友詢問「在台積電工作可免召？」對此，國防部回應說，台積電是國防部所核定的國防工業機構，但要免招須符合4條件，必須服過兵役、具後備軍人身分，並且工作滿1年以上，可由公司申請免招；而除了台積電員工外，根據規定共有9類人可申請緩招或免招。

曾有網友在PTT上發文說，在台積電工作就不用教召，不知道是真的還假的，但身邊在台積電工作的朋友的確被抽到教召都會跳過。最近因教召天數延長，且訓練項目較過去嚴格，再度引發網友熱烈討論，「我哥在GG上班就沒有被教召過」、「台積電那麼重要，好像也是可以理解」、「GG輪班救台灣」。

根據《兵役法》規定，在「國防工業擔任專門技術員」、「高中以下學校任教1年的老師」或「生病無法作戰的人」可以申請緩召或免召。

至於國防工業則可以再細分成7種，分別是「國防部及所屬機關直接經辦之軍需工業」、「國防部軍需工業動員計畫中之公民營工業」、「承攬國防部及所屬機關軍事工程之公民營工業」、「維持國防所需之動力機構」、「維持國防所需之資源開發、提鍊機構」、「國防及民生所需之重要給水機構」、「全民防衛動員所需戰時重要生產事業」。符合上述資格者，必須要在該機構中任職滿1年，且職位是負責專門技術，他人沒有辦法替代，才可以申請免召或緩召。

至於台積電的員工是否能免召，國防部則回應說，台積電是國防部所核定的國防工業機構，不過必須是已完成兵役，且具後備軍人身份，並在公司待滿1年以上的人，由公司申請才能免召。