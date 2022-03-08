俄羅斯與烏克蘭戰爭開打多日，造成傷亡無數，近日俄羅斯軍隊還朝向烏克蘭首都基輔（Kyiv）附近的小鎮猛烈攻擊，讓傷亡人數再度攀升，而令人遺憾的是，烏克蘭知名男演員帕夏李（Pasha Lee），6日與俄羅斯軍人激戰時，遭到砲火擊中不幸身亡，享年33歲，而他最後一篇的貼文也曝光，讓粉絲們悲慟不已。

根據外國媒體的報導，俄羅斯軍隊6日向烏克蘭一座橋發動砲火攻擊，而當時跟著烏克蘭軍隊鎮守在附近的帕夏李，因此遭到砲火擊中不幸喪生，而家屬與粉絲接獲消息後也悲痛萬分。事實上，帕夏李在烏克蘭是名知演員，在當地參與多部戲劇及電影中演出，且曾受邀擔任電影《哈比人》、《獅子王》的烏克蘭配音，之後事業觸角還延伸至電視圈成為電視節目主持人，相當受到當地民眾的喜愛。而戰爭爆發後，他也跟著其他男性換上軍服為國出征，並經常透過社群媒體報平安。

而3天前，帕夏李才再度於IG上PO文，表示「在過去的48小時裡，雖然我們仍不斷被轟炸，但我們依然保持著笑容，因為我們能做好一切，烏克蘭將贏得勝利」，並曬出一張身穿軍服與另一名女軍官的合影，試圖替自己及所有人加油打氣，沒想到3天後就傳來他戰死的消息，令所有人相當錯愕，也成為演藝圈第一位戰死的明星。