女星謝忻本漸漸走出與「浩角翔起」成員阿翔的不倫戀陰影，沒想到又遇衰事，近日爆出她為推出寫真書所拍攝的未修圖毛片外流，這些照片多有上空、露點等大尺度裸露，謝忻無奈認了影中人是自己，已經報警維護自身權利，而也曾經歷外流風波的女星熊熊，今凌晨(3/8)發文聲援謝忻，痛斥：「惡意外流的人真的都下地獄」。

謝忻衰事連連，爆出未修圖露點毛片被外流，難過吐露這一個多禮拜都在恐懼、焦慮、沮喪中度過，不知盜取照片並外流者是何居心，「覺得好玩嗎？覺得這樣很厲害嗎？又或是企圖讓我難堪或無地自容？我不知道你是誰，但無庸置疑地，你辦到了」，但仍堅強擦乾眼淚到松山派出所報案，絕不姑息犯罪者。

此事曝光後，許多人給謝忻送上暖心支持，曾經歷過類似事件的熊熊也發文聲援，她在2020年被外流不雅影片，人生因此陷入低潮，沉潛一年半後踏上脫口秀《炎上》舞台，走出陰霾並再度爆紅，如今在演藝工作、各項副業甚至YouTube頻道都發展得不錯，也因為自己走過這樣的低谷，因此更覺得該出來發聲，熊熊凌晨在臉書發文，表示：完完全全可以理解謝忻的心情」，認為需要很大的勇氣，才能夠咬緊牙關來面對這一切。

熊熊更吐露，總能看見冷嘲熱諷的酸民說著「不要拍就沒事了！」，斥責怎麼會有這樣「變態的仇女心態」，不明白為什麼要檢討被害者，「願意拍不代表等於同意外流ok？努力讓自己變得更好，想呈現漂亮的作品給大家，卻被惡意散佈…真的很可惡」。

熊熊透露曾跟謝忻一起野營，謝忻告訴她自己已經攻了10座百岳，「雖然過程常常很痛苦，但攻頂後的爽感，可以讓她覺得自己還活著」，讓熊熊相當佩服她「永保對生命的熱忱」以及「無所畏懼的冒險家精神」，如今面對這樣的遭遇，不禁讓人心疼，熊熊也給謝忻暖心喊話：「願心臟強大的你，能打贏這場仗」，最終忍不住怒吼：「惡意外流的人真的都下地獄」。