衛生福利部為慶祝2022年國際婦女節，舉辦「淨零臺灣 女力行動」起跑記者會，蔡英文總統今以錄影方式為記者會致詞，感謝婦女朋友以行動響應「淨零排放」，實踐永續未來，並盼更多人一起加入「淨零臺灣」的行列，讓生活小事變為改變世界的大事。

總統致詞指出，今天是3月8號婦女節，她要先祝福各位婦女朋友，佳節快樂。

總統說，在臺灣的各個領域中，女性都有許多傑出的表現。今年婦女節活動的主題是「淨零臺灣 女力行動」，也將展現婦女朋友如何在日常生活中，以行動響應「淨零排放」，一起實踐永續未來。

她說，「2050淨零排放」是臺灣跟國際社會共同追求的重要目標。她要特別感謝所有倡議和參與氣候行動的婦女朋友。

總統表示，期待有更多人一起加入「淨零臺灣」的行列，讓生活小事變為改變世界的大事。政府也會持續和大家攜手合作，共同為下一代留下安全永續的家園；2022年，大家一起跟著女力行動，邁向「淨零臺灣」。

總統強調，為展現臺灣婦女團體多年來以實際行動減少對生態環境產生負面影響的成果，衛福部以「淨零臺灣 女力行動」為主軸，從食、衣、住、行、育、樂等生活層面，規劃國際婦女節系列活動，希望喚起社會大眾關注氣候變遷對生態環境產生之影響，並鼓勵全民透過日常行動，共同實踐淨零轉型。