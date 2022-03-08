具俊曄明奔台見大S 指揮中心2字為他解套

藝人大S今天傳出再婚好消息，與前韓國偶像團體酷龍成員具俊曄於韓國完成登記結婚，具俊曄明將抵台辦理結婚事宜，中央流行疫情指揮中心表示，雖然目前非本國籍人士仍無法入境，但若是要辦理訂婚、結婚等事宜，仍然可採「人道」方式處理。

指揮中心發言人莊人祥表示，現行入境規定只要是國人的配偶都可以入境，若尚未結婚但有結婚需求者則採特案處理，至於將來是否會先開放跨國情侶的海外人士來台？則要進一步與外交部、移民署做討論，但不排除會優先於觀光旅遊進行適度開放。