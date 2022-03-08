鶯歌陶瓷博物館為了展示女力之美，即日起至27日在1樓陽光特展室展出「以人為中心點—台灣陶瓷雕塑學會創作展」，集結17位女性陶藝創作者陶藝品。（蔡雯如攝）

3月8日是國際婦女節，鶯歌陶瓷博物館為了展示女力之美，即日起至27日在1樓陽光特展室展出「以人為中心點—台灣陶瓷雕塑學會創作展」，集結17位女性陶藝創作者陶藝品，展現其內心柔軟一塊，以及豐沛的創造力，期望激發大眾生命靈感與動力。

陶博館指出，本次展覽集結38件台灣陶瓷雕塑學會會員創作，其中彭雅美《大地女神》擷取自宇宙創造之母意象，集結數百蕨葉展現柔美風采，也呈現出母性孕育且包容世間萬物的愛與慈悲。另外，王秀琴的《落入凡間的天使》作品則展現出經歷懷孕數月時，期待孩子出生的過程，分享懷抱孩子如天使降臨的喜悅，特別的是，作品是用陶板成形，再用淺浮雕裝飾出立體感，觀眾可以透過中心鑲篏的鏡面間，欣賞到孕婦的各種角度，傳達從不同面向觀看事物的思考特質。

台灣陶瓷雕塑學會理事長游忠平表示，台灣陶瓷雕塑學會是少數以陶瓷從事雕塑表現的團體，透過陶瓷結合複合媒材、雕塑造形與釉彩表現等多元創作手法，展現立體雕塑的各種可能性，這次38位會員作品是用陶瓷媒材雕塑形式，分享以人為中心的豐富情感與人生的價值。

陶博館長張啟文表示，女性陶藝家有著堅毅的精神，打破傳統的職業性別刻板印象，將陶土厚重的印象，轉為溫暖有愛的作品，陶博館為了展現更多女性藝術家的成就，將持續推廣女性創作者參與文化事務，也會提供藝文展示舞台，展現台灣女性創作陶藝之美

張啟文說，除了「以人為中心點—台灣陶瓷雕塑學會創作展」外，陶博館同時間在3樓特展室也有展出「偶然人間」及B1陶藝長廊「無・物—林文萱陶藝創作展」，非常推薦民眾來觀看，有興趣的人可上陶博館官方網站https：／／www.ceramics.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https：／／www.facebook.com／YCMuseum查詢。