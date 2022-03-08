宜蘭縣第9波快打站主要與喜互惠生鮮超市合作。（宜蘭縣衛生局提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣長林姿妙今天（8日）在縣務會議中宣布，將開設縣內第9波疫苗快打站，這次快打站與喜互惠生鮮超市合作，業者提供每場次前200名接種者餐盒，宜蘭縣衛生局表示，宜蘭縣第3劑疫苗涵蓋率達45.4％，盼能在3月底讓涵蓋率破5成。

衛生局表示，第9波快打站主要與喜互惠生鮮超市合作成立6個社區接種站（頭城店、和平店、文化店、羅東店、順安店及蘇澳店等），另還有宜蘭慈濟及五結慈濟等接種站。

衛生局請符合資格的民眾，攜帶健保卡（施打第2、3劑者請攜帶疫苗接種黃卡），免預約隨到隨打，請鄉親踴躍接種疫苗，以提升群體保護力。

衛生局指出，宜蘭縣第1劑涵蓋率80.6％，第2劑75.6％，第3劑45.4％。衛生局坦言，原本預計可在3月中讓第3劑涵蓋率達5成，但可能是民眾危機感不高，各地都有催打第3劑的情況，因此中央與各地無不想方設法增加民眾打疫苗的意願，盼鄉親多利用快打站施打疫苗，也希望宜蘭縣能在3月底達到第3劑5成的涵蓋率。