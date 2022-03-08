聯合大學因應今天是38婦女節，特別舉行「救急扭蛋機 安心有棉守」活動。（李京昇攝）

聯合大學男學生比例高，占全校7成，校方盼建構友善環境，推出衛生棉扭蛋機。（李京昇攝）

聯合大學主要為理工科系發展，長年來學生男女比例平均7比3，是高教綜合型大學男生同學比例最高的學校，為建構性別友善環境，校方性別平等委員會提供6萬元經費，在兩個校區女廁建置「衛生棉救急扭蛋機」，讓全校女師生有需求時，可以免費取用。

校方因應今天是38婦女節，特別舉行「救急扭蛋機 安心有棉守」活動，聯大校長李偉賢、學務長吳翠松和聯大學生會會長許辰碩等師生代表，共同宣傳推出救急扭蛋機，除讓女老師、學生解決經期突來的困擾，，也提供免費提供免費的布衛生棉，給低收入戶的弱勢學生，盼減輕弱勢她們的負擔，朝向改善「月經貧窮」。

聯大校長李偉賢表示，這是一個有意義的創舉，此項服務是免費給有需要的人來領取，藉由扭蛋機提供不同顏色的扭蛋，這次活動是一個開始，希望同學使用後能回饋意見，讓校方日後依大家所需做調整。

聯大學生事務長吳翠松說，月經是大部份女性成長過程會經歷的一種生理現象，也是女性認同建構的一個重要來源，甚至是某種性別化成人的象徵。

她說，在日本女性初經來潮時，不少民眾家中會準備紅豆飯以慶祝自家小孩從女孩成為女人的喜悅，過去在台灣，由於民風與宗教文化的關係，女性月經來潮，通常被連結到禁忌、不潔與羞恥，不少女性同胞在成長過程透過被訓誡或嘲笑的過程，對月經的經驗與感受相當負面。

因此，校方想透過扭蛋機及公開的方式，讓全校同學知道，月經是很正常的生理現象，並不需被視為是件不可告人的羞恥事情，也希望同學能以更歡樂與正面的方式看待月經，重新建構女性的月經經驗。

學生會會長許辰碩說，現在有很多民間企業廁所都有提供衛生棉等日常用品，體貼女性員工，所以學生會在去年底開始提出建置扭蛋機的計畫，很感謝校方支持與響應。

此外，聯合大學性別平等委員會為了促進兩性平權，也邀請專家以演講形式介紹各式月亮杯、棉條、月亮褲等非傳統女性生理用品，並結合性別平等教育課程、校園宣傳活動，讓同學進一步了解月經相關議題及其應對之道。