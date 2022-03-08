市議員吳敏濟爭取在甲安埔建構多功能單車館，今日邀運動局辦理說明會。（陳淑娥攝）

自由車國際賽20多年前已改為250公尺賽道，國內至今尚無室內場館，台灣自由車國手多數來自甲安埔，市議員吳敏濟2015年即提案爭取在甲安埔建構多功能單車館，由於美人山營區已變更為體育場用地，今日特地邀運動局辦理說明會。

曾為台灣奪下首面自由車亞運銀牌的國家隊教練徐瑞德指出，2000年雪梨奧運時場地賽就已是250公尺賽道，因國內沒有標準場地訓練，導致選手參賽適應不良，釜山亞運金牌林志勳、仁川亞運金牌蕭美玉等人都是室外場地比賽奪牌，感謝吳敏濟議員鍥而不捨爭取，希望多功能單車館盡早建置，也盼望能成為國家訓練中心，幫助更多選手為台灣爭光。

自由車手培育搖籃大甲高中校長蕭建華指出，大甲若設置250公尺賽道的單車館，不僅是單純的運動競賽而已，更能結合在地產業，極具指標性意義，且鰲峰山是室外賽道，無法遮風避雨，會影響選手練習，對於建置室內賽道，他樂觀其成。

兼任外埔區體育會理事長吳敏濟表示，甲安埔非常欠缺槌球場地，幾乎都是借用私人或學校操場，除了爭取多功能自由車館，也請市府規劃8座槌球場，供愛好槌球運動者使用。

槌球教練陳茂斌也說，槌球是老少咸宜的運動，能增進家庭和諧，很感謝吳敏濟議員爭取在園區設置槌球場，希望未來能帶動更多人從事槌球及其他運動。

運動局則依吳敏濟議員建議提出規畫藍圖，包括以單車館為核心作多功能規劃設計，由於園區總面積約40多公頃，還包含槌球、籃球、網球及兒童運動公園與多功能草皮區。此外，也有其他建議包括漆彈場等，但都尚未定案，預計3月底至4月初會開會開會廣納各方意見，待顧問公司評估報告年底出爐後，才會進行預算編列。