新竹縣家畜防治所收容6隻比特犬，都會讓牠們在所內平安終老。（羅浚濱攝）

新竹縣議會關心動物保護議題，8日與縣長楊文科視察聽取「新竹縣動物保護教育園區改建工程」進度簡報，楊文科指動保園區9月完工後，可改善收容空間不足等問題，大幅提升流浪動物收容、絕育、救援醫療及認養品質，並有助推廣動保生命教育，將是新竹縣友善動物的新里程碑。

新竹縣家畜疾病防治所長彭正宇指出，動保園區工程經費6928萬元，去年7月動工，工程進度原定41％，因疫情和近來天候不佳影響，目前進度為39.65％，主體結構4月初可完成，兩層樓的動保園區工程預定9月完工啟用。

園區兩層樓樓地板面積有1908平方公尺，B棟和獨A棟將作為手術室、病房、冷凍櫃等設施，B棟一、二樓則作為犬舍，共設置54間收容欄舍都升級為水泥套房，每隻收容空間更增為3.3平方公尺，共可收容200隻狗和40隻貓，並有戶外運動放風場所，最新訓練的40名志工隊將在4月成軍。

去年10月，尖石鄉民眾飼養比特犬發生咬死人事件，縣議員羅美文等人關心目前家畜所是否有收容比特犬？如何處置？

彭正宇說，目前所內共收容6隻比特犬，除了尖石鄉肇禍的外，另5隻都是民眾棄養，因比特犬生性凶猛，都不會讓志工去遛狗，也不會做撲殺或安樂死，都會讓牠們在所內平安終老。

縣長楊文科肯定家畜所以人道對待流浪動物，並與議員們和待認養的犬隻「妞妞」、「阿斑」搶先到新家走走，指動保園區特別設計隔音設施，讓浪浪在居住和室內活動時，犬叫聲的衝擊能降到最低。

新竹縣家畜疾病防治所去年流浪動物認養率61％共355隻，目前還有156隻犬貓待認養，到合約的動物診所認養，將有特別優惠，楊文科呼籲民眾踴躍以認養代替購買，讓這些可愛的毛小孩有個溫暖與愛的家。