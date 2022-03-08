今日是婦女節，女性健康問題也備受關注。新北市議員參選人呂家愷今前往土城醫院婦產科，施打子宮頸癌疫苗（HPV疫苗），並呼籲無論男女都應該接種，並希望未來可以在議會為市民爭取更多公費的資格。

呂家愷表示，他曾赴英國留學，因為誤食不新鮮的海鮮住院一星期，過程中國外醫師有建議可以施打HPV疫苗，才得知英國早在2008年就開始推動校園接種，不分男女都鼓勵接種，然而在台灣，目前公費補助的接種對象只有針對國中一年級的女性，尚無法普及。

呂家愷說，子宮頸癌疫苗準確說就是人類乳突病毒（Human Papilloma Virus，HPV）疫苗，事實上男性感染人類乳突病毒的機率是女生4倍，也有接種的需求。目前市面普遍施打九價子宮頸癌疫苗，可以預防九種HPV類型感染，不單預防子宮頸癌，對於生殖器周圍的癌症，甚至是菜花等都能有效防範，也就是說，除了女性子宮頸癌、陰道癌、外陰癌，男性的陰莖癌，與感染人類乳突病毒有關的口咽癌、肛門癌也有效果。

呂家愷強調，人民的健康無疑是政府首要的任務，照顧大家的身體、讓所有人遠離病痛，正是安居樂業這個願景必須完成、最重要的目標之一，未來，他希望能爭取擴大公費HPV疫苗施打資格，除了國一女生外，也讓男生能接種，進一步推動其他年齡層逐步普及，呼籲所有男性，可以與自己的伴侶一同施打，預防疾病，保護彼此。