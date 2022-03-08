中市民宅6死大火。（資料照片）

中市興中街民宅發生6死大火，43歲承租客鄭男因租金等問題與房東莊婦發生爭執挾怨縱火報復，而莊婦做資源回收，在大樓樓梯間及大門前等處堆滿雜物，助長火勢、阻礙逃生及救援，造成6人6傷憾事，警方昨天晚間依殺人等罪送辦，台中檢方今天複訊後，以兩人所犯殺人既遂、殺人未遂及放火等罪，為最輕本刑5年以上之重罪，有事實足認有逃亡、勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見。