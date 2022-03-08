台中民宅大火釀6死 房東及縱火嫌遭檢方聲押禁見 15:012022/03/08 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中市民宅6死大火，檢方複訊後，將房東莊婦及縱火租客鄭男聲押禁見。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中市民宅6死大火。（資料照片） 中市興中街民宅發生6死大火，43歲承租客鄭男因租金等問題與房東莊婦發生爭執挾怨縱火報復，而莊婦做資源回收，在大樓樓梯間及大門前等處堆滿雜物，助長火勢、阻礙逃生及救援，造成6人6傷憾事，警方昨天晚間依殺人等罪送辦，台中檢方今天複訊後，以兩人所犯殺人既遂、殺人未遂及放火等罪，為最輕本刑5年以上之重罪，有事實足認有逃亡、勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見。 中市6死縱火嫌因養羊惹大禍 曾遛「鳥」騷擾女子 養羊起爭執 台中6死惡火男租客認了縱火 與房東同遭送辦 #中市 #6死 #檢方 #房東 #縱火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 擁5000萬房產卻撿回收物 恐為「囤積症」 2類人最容易發生 09:332022/03/08 生活 台中大火6死 消防局曝大樓全堆雜物：沒有延誤搶救 11:012022/03/07 社會 網傳台中惡火焦屍是女屍 警澄清：浴室遺體確定是寵物羊 12:392022/03/08 社會 台中大火6死「住戶站窗外求救」 消防專家曝這點很不尋常 09:062022/03/07 生活 台中惡火6死女房東身價驚人 4700萬買房撿回收貼原因曝 23:422022/03/07 社會 檢警火調確認阻礙逃生及救援 04:102022/03/08 社會新聞 台中6死惡火傳是人為縱火 檢火速拘提1男租客調查 16:242022/03/07 社會 中市興中街火警6死6傷悲劇關鍵 消防局：樓梯間堆滿雜物延誤搶救 03:242022/03/07 社會 中市民宅大火釀6死 警漏夜偵訊屋主上午將帶往現場調查 09:292022/03/07 社會 出租套房、老舊大樓 六都列安檢重點 04:102022/03/08 社會新聞 台中惡火女房東全靠資源回收賺錢 里長：還告過環保局3次 12:112022/03/07 社會 台中惡火下調6死原因曝光 疑寵物羊被燒成焦屍慘死 08:442022/03/07 社會 台中市長最新民調出爐 盧秀燕無敵手 支持度輾壓民進黨 14:052022/03/08 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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