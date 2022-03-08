今天是38婦女節，陸軍祭出「殺手鐧」，特別推出曾連續拿下兩次全國軍狙擊手鑑測冠軍的簡佩華上士，以震攝敵人的全身偽裝照，用行動證明「在國軍無關性別年齡，我們都是用實力在說話！」簡佩華上士表示，保家衛國沒有性別年齡之分，請大家為每個守護國人的他 / 她加油打氣。

簡佩華上士表示，保家衛國沒有性別年齡之分，請大家為每個守護國人的他 / 她加油打氣。(軍聞社提供)

台東地區指揮部機步1營營部連副組長簡佩華上士，練就1公里外擊斃目標的戰鬥技術，曾連續2年獲國防部特種部隊狙擊手鑑測全國冠軍，身著偽裝「吉利服」的她表示，狙擊手的訓練難度高，除了要培養增強意志力，穩定度也要靠經驗累積，更要透過學長姊傳承，其中最重要的，是要能有「享受孤獨、忍受寂寞，令敵人膽寒」的特質。

她也提到，目前訓練是上、下午各跑5000公尺，或爬山與跑山增強體能，而狙擊手體能負荷比一般人重，一旦命令下達後，更要精進自己，「不因自己是女生而有所寬待。」

簡佩華通過艱困的野外孤獨求生的艱困訓練，並歷經隱匿偽裝、戰術運用、射擊精準等課程，發揮「冷靜、沉穩、精準」的特質，曾榮獲106年特種部隊狙擊手訓練冠軍，展現狙擊手要有的沉著、冷靜，讓外界看到巾幗不讓鬚眉的一面。