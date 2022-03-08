民進黨北市議員即將初選，市議員阮昭雄8日領軍「台北好政連線」4名議員擬參選人，率先推出「友善城市、親水台北」政見和願景，盼獲選民認同。

阮昭雄今早偕同議員擬參選人林延鳳、康家瑋、顏若芳和趙怡翔組成「台北好政連線」，在大稻埕碼頭發表政見，共同喊出友善城市、親水台北。

士林、北投議員擬參選人林延鳳指出，基隆河、淡水河環繞台北盆地，市府忽略河川交通發展，她主張透過整治河川上游，研議推出交通船，像杜拜水上計程車，解決內湖交通壅塞問題，比如自洲美碼頭搭船到大直美堤只需約15分鐘。

中山、大同議員擬參選人顏若芳提出「生活友善」，她除了邀集專家檢討公園動線、研議拆除圍牆，也要增加公園毛小孩、親子特色遊樂設施，讓市民更可以共享公園綠意與優點。

中正、萬華議員擬參選人康家瑋表示，國際友善不只是要加快落實雙語國家政策，也要鼓勵培養東南亞語言人才，讓台北市與國際接軌；大安、文山議員擬參選人趙怡翔說，交通友善一直是他重視的議題，北市應透過改善道路設計、大數據與智慧交通，降低車禍傷亡並兼顧交通安全與順暢。

阮昭雄說，接下來黨內將舉行民調初選，參選人最重要是負責任的把想法和政見提出來讓民眾選擇，台北好政連線在初選期間即提出政見，盼獲選民認同。