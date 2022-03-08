BBC報導，如果西方決議對俄羅斯實施石油禁令，俄羅斯將會關閉通往德國的主要天然氣供應管道。俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)表示，如果美國與歐盟決定要實施石油禁令，禁止從俄國進口石油，那會造成災難性後果，「油價將會上升一倍以上，到達每桶300美元。」

美國在俄羅斯入侵烏克蘭以來，一直與盟國討論外交孤立以及制裁俄羅斯，實施俄羅斯石油禁令也在選項之一，但消息指出，德國與荷蘭否決了該項計畫。歐盟每年從俄羅斯購買約 40% 的天然氣和 30% 的石油，如果供應中斷，也沒有立即的替代品可以使用。

諾瓦克也在俄羅斯國家電視台的談話中威脅:「歐盟不可能歐洲市場上迅速找到替代俄羅斯能源的方案。歐盟若要尋找替代品將會需要數年的時間，且價格會比從俄羅斯取得要貴很多，最終他們都將受到最嚴重的傷害。」

在談到德國上月決定凍結北溪2號的天然氣供應時諾瓦克再次說道:「石油禁令將引發報復。我們完全有權可以終止北溪1號供應天然氣的權力。」

俄羅斯是世界上最大的天然氣生產國和第二大原油生產國，任何制裁其能源行業的舉動都將嚴重損害自身經濟，也是目前美國與歐盟在討論制裁時分歧的原因。

烏克蘭曾經要求西方實施禁令，但有人擔心會導致原油價格飆升，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，油價曾一度達到每桶139美元，是近14年以來新高。