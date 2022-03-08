揚秦國際企業（2755）今（8）日公布今年2月自結營收，2月營收1.2億元，年增10.82％，月減21.44％。揚秦表示，2月份適逢農曆春節長假，受到營業天數減少影響，致使2月商品買賣量能稍減，但營收仍創歷史同期新高。

展望後市，2022台北國際連鎖加盟大展春季展即將於3月11至14日在台北世貿一館舉行，「麥味登」及「炸雞大獅」將連袂參展。身兼台灣連鎖加盟促進協會副理事長的卓靖倫指出，隨著COVID-19本土疫情趨緩及疫苗覆蓋率提高，加盟創業市場正逐漸從疫情下重拾動能，各品牌預約加盟於展前即反應熱烈，連鎖加盟產業前景樂觀可期。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，今年農曆春節長假落在2月，門市營業天數減少，商品買賣量能稍減，再加上春節前後通常為創業準備期，時值加盟展店的淡月。但受惠於「麥味登」及「炸雞大獅」雙品牌的門市數量持續增長，縱使營收不如1月亮麗，但仍創歷史同期新高。截至目前，麥味登總店數864家，炸雞大獅海內外店數70家。