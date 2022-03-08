台中24歲郭姓業務員身高170卻有80公斤的體重，身材魁梧，踏入職場竟天天掛熊貓眼，大白天一坐下就秒睡，引人側目，經就醫證實是罹患睡眠呼吸中止症，安排睡眠檢測也發現每小時停止呼吸多達99次、超標20倍，最後透過達文西機器手臂切除部分肥厚的舌根扁桃淋巴組織，讓他睡飽飽有體力拚事業。

中國附醫耳鼻喉部喉科主任、亞大醫院耳鼻喉科主治醫師鄒永恩表示，24歲郭先生BMI值高達27.6，屬於過重體型，加上先天脖子肥短，在睡眠時上呼吸道的肌肉、軟組織發生塌陷，造成氣流阻滯產生呼吸中止，是最常見的阻塞型睡眠呼吸中止症。

經睡眠檢測後，其AHI值(每小時呼吸暫停／低通氣指數）高達99（低於5為正常），也就是說，郭先生每小時出現窒息或呼吸中止次數達99次，幾乎超標20倍，狀況十分嚴重。

郭姓患者經評估後安排達文西機器手臂手術進行「懸雍垂顎咽成形術」及切除部分肥厚的舌根扁桃淋巴組織，術後呼吸道管徑也變大。（亞大醫院提供／馮惠宜台中傳真）

後續經門診與睡眠內視鏡檢查也發現，患者的扁桃腺及舌根淋巴組織肥大，加上先天口咽部狹窄，導致嚴重阻塞呼吸道，評估後安排達文西機器手臂手術進行「懸雍垂顎咽成形術」及切除部分肥厚的舌根扁桃淋巴組織，手術時間不到1小時，術後3天即出院，回診時患者十分滿意成果，強調終於能一覺到天亮，「這樣才有體力拚事業啊」！

鄒永恩說，「睡眠呼吸中止症」最主要的症狀就是睡覺時會出現暫停呼吸或呼吸減弱的症狀，每次暫停時間從數10秒到數分鐘不等，同時會伴隨打鼾聲，因此常被誤以為是打呼，未能在第一時間察覺問題，直到不自主突然驚醒，或者整天精神不濟、頭痛，患者才會警覺狀況嚴重就醫。

鄒永恩說透過達文西手臂系統進行手術，更利於在在喉部的狹窄空間內提供較高解析且立體的手術視野，加上機器手臂的精準操作優勢，可到減少術後傷口疼痛及感染風險，且手術過程出血少、術後傷口小，近來已經廣泛應用在耳鼻喉頭頸外科的治療。

鄒永恩提醒，自己或家人有整晚打鼾不停、夜間頻尿、頭痛、感覺睡不飽、白天嗜睡以及注意力不集中等徵兆，應到院檢測、積極治療。