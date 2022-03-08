38國際婦女節，台中市長盧秀燕8日表示，身為六都唯一女性市長，重視女性議題，台中女性公務員數6都第2，3萬多名公務員55％女性，自她上任後3年多，台中222個委員會任一性別比例達1／3性平比從68.52％提升到92.79％。

盧秀燕說，台中市女性公務人員數為6都第2名，由於占比高，她在性別議題上特別著墨努力，她上任前全台中共有222個委員會，分屬不同局處協助制訂政策，其中只有68.52％符合性別比例，女性角色不夠，致力達到施政平等，3年來不斷改革，性別比例達92.79％大幅提升。

除推動政務上，她希望婦女參與的角色要公平，從性平做到公平施政，相關業務推動獲中央肯定，行政院剛頒發2020年各縣市政府性別平等績效評比，台中市獲得性別平等金馨獎、創新獎、績效卓越獎3大獎項，會持續努力。

為減輕婦女負擔，提供更優質服務，除新住民社區服務據點大幅增加、力推公托公幼倍增計畫，台中市府從今年1月1日起生育津貼從1萬元提升到2萬元，減輕生兒育女的負擔。

盧秀燕說，女性撐起半邊天，性別平等彰顯女力的努力永無止境，歡迎更多婦女朋友共同參政為社會服務。