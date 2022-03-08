台中市大甲區31歲陳姓女子，2021年1月25日疑似帶女兒往苗栗縣通霄鎮白沙屯海邊輕生，結果只有女兒溺水死亡。苗栗地院8日指出，陳女無理剝奪女童寶貴生命，嚴重違背兒童權利公約保障兒少生存權，判處有期徒刑 13 年。

陳姓女子去年1月多，因為丁姓丈夫母親的「手尾錢」遺失，兩人發生激烈口角衝突，後來心情低落，萌生輕生念頭，獨自帶著2歲女兒外出，來到通霄鎮白沙屯附近海岸邊，便拉著女兒一同自海邊走入海中。

結果海浪迎面而來，陳女及被害女童都被沖倒跌進海中，接著又再被海浪推送回海邊，陳女當時僅有嗆到，但其女兒卻溺水窒息，陳女見狀將女兒抱回堤防附近涼亭內，不過沒有向任何人呼救，只有蜷縮在一旁哭泣。

當天晚上丁姓丈夫報案尋人，警方透過手機GPS定位，偕同海巡人員直到當天晚間7點多才找到母女兩人，但女童已無生命跡象，最後送醫不治。

事後檢察官偵訊後認定陳女涉嫌加工自殺，並以殺人罪嫌逮捕她，經過法院審理，認為被害女童當時年僅 2歲10個月，若非陳婦拉女童一起走入海中較深處，縱使在沙灘上被絆倒，也不至於跌落海中溺水窒息。

因此法官認為，陳女無理剝奪被害女童的寶貴性命，嚴重違背兒童權利公約保障兒少生存權的意旨，犯後對於案發過程多避重就輕，無從認定陳女對犯行是否有悔意，但考量陳女並無前科，且案發時有自殺尋短念頭，其丁姓丈夫也給予原諒，對案情意見等一切情狀後，判處陳女有期徒刑13年。