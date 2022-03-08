俄軍侵略烏克蘭 民眾逃生

印度總理莫迪（Narendra Modi）稱他為「親愛的朋友」，而中國國家主席習近平更稱他為「好朋友、老朋友、真朋友」。

然而，CNN新聞網7日指出，俄羅斯強人總統普丁無端入侵烏克蘭，使俄國和亞洲大國原本的友好關係受到質疑。中印都拒絕公開譴責俄軍侵略烏克蘭，並在聯合國安理會和聯合國大會決議案表決中棄權，不願投票要求莫斯科立即停止攻擊烏克蘭。

雖然美國擺明，會視那些不譴責普丁戰爭的國家是和俄羅斯站在同一陣線，使這世上人口最多的兩個國家面臨與日俱增的國際壓力，要他們不是直言不諱地發聲，就將冒險成為別人眼中的共犯。

俄軍侵略烏克蘭 傳用違禁武器

但中印都沒有選擇這麼做，這顯示俄羅斯在亞洲有極大的影響力。而在亞洲，軍售和不附帶條件的貿易，都使莫斯科得以利用區域斷層線，以及和西方較薄弱的關係。

相對的，在歐美，領導人視自己對俄羅斯侵略的回應，視為維持民主自由與法治等較廣泛意志型態戰爭的一部分。可是對中印這兩個亞洲大國來說，那些界線較模糊，而專家認為，他們較在意的是自身利益。

普丁和習近平在北京冬奧開幕時，曾發布5,000字的聯合聲明說，中俄關係「沒有限制」。

然而，印俄關係中存有一個不容忽視的問題，那就是中國。印度是世界最大的民主國家，在亞太設法對抗北京與日俱增的影響力。而它和俄羅斯有日益緊密的國防關係，隨著中印邊境緊張升高，新德里2018年不顧華府「以制裁反擊美國敵人法」（CAATSA）毅然簽約，砸下50億美元（近1420億台幣），向莫斯科採購防空系統。

新德里尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）副教授兼政治分析家雅各（Happymon Jacob）指出，對印度來說，它著眼的不是印烏關係，而是自家後院的危險。他強調，印度並不是在反抗西方，或是支持俄羅斯，也沒有明確挺莫斯科，而必須小心翼翼，採取較審慎微妙的策略。