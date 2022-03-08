香港保安局發言人今（3月8日）表示，截至今日凌晨，青衣方艙醫院內近970個房間已由隔離人士入住，佔可用房間接近八成，並陸續有患者獲安排入住。

香港保安局發言人提到，為讓隔離人士能安心在陌生環境中進行隔離，香港保安局會不斷優化服務，包括「人性化管理」，主動與入住人士溝通，因應他們的意見及需求，盡力提供適切服務；考慮到患者身體情況，提供合適食物，食物供應商每日提供四款含有蔬菜和肉類的膳食，更有素食款式以供選擇，並送上水果；以及在洗手間內添置消毒洗手液，外聘清潔公司會加強消毒及清潔，確保洗手間及淋浴間環境更加衛生。

此外，香港保安局發言人表示，由於得到社會各界包括社區人士、電信公司和媒體等的大力支持及熱心捐贈，可為入住人士作出以下安排，包括每天提供免費報紙，正安排提供其他書刊雜誌；為接受隔離家庭的孩童提供玩具；讓隔離人士免費瀏覽不同網上娛樂平台；以及透過電信公司加設5G網路。

香港保安局發言人強調，安排沒有病徵或徵狀輕微的新冠肺炎確診者入住隔離設施，可盡快切斷傳播鏈，防止病毒在社區傳播。相關人員有權把相關確診人士帶到社區隔離設施，如相關人士拒絕配合，可能觸犯妨礙公職人員的罪行，可以被罰款5000元（港幣）及判處監禁2個月。如果確診人士在隔離期間離開隔離地點，也有機會被罰款5000元及判處監禁6個月。