婆媳問題千古難解，有人妻分享，她婚前就與老公協議只生1胎，日前她剖腹產子後，婆婆狂洗腦勸她「再生一個」，甚至傳授與公公做人的助孕方法，推薦某種體位可以讓「小蝌蚪」全部游進女生體內，讓她超無言。

人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，稱婚前打定主意只生1胎，她好不容易捱過孕期，忍痛以剖腹產下1名男嬰，她準備前往月子中心時，接到婆婆來電，婆婆提議小孩交給月子中心照顧，要她趁著月期繼續與老公做人，拚第二胎。

人妻聽完大傻眼，因為剖腹產的傷口還在疼痛，身體尚未復原，婆婆卻無視一切，力勸她拚第2胎；而她做完月子返回婆家，婆婆見她肚皮沒動靜，便大方傳授當初懷孕的方法，細部解說與公公在床上愛用的體位，還說出，「女生有爽到就會懷孕」、「讓男生把女生腳抬高，這樣小蝌蚪就可以全部進去」等語，最後老公看不下去出手，跟婆婆說「不然媽媽再生好了，我不介意有弟弟妹妹」，婆婆才放棄。

文章發布在網路上後，許多網友氣炸表示，「下次再講，就說你老公已經結紮了 氣死她」、「這個真的很可怕……」、「不用聽長輩，夫妻講好就好了」、「直接回她，生產結束就已經順便結紮了」、「指導姿勢，我已經很開放了，但這個不行」。