新北市淡水區日商中野宅為近百年前日治時期的住宅，2008年被台北縣政府公告為古蹟，自此後荒廢長達10年，市府近期著手修復，預計明年6月完工，後續將打造成淡水商業主題的展示館。（蔡雯如攝）

新北市淡水日商中野宅為近百年前日治時期的住宅，為轄內少見的完整巴洛克式洋樓，地底下甚至還建有防空洞，2008年被台北縣政府公告為古蹟，不過先前曾因施家古厝遷移一事，淡水古蹟修復預算遭凍結，導致中野宅修復延宕近10年，一度遭當地質疑是廢墟，該案修復去年底決標，預計明年完工。淡水古蹟博物館表示，中野宅修復後將打造成淡水商業主題的展示館，重現淡水商業發展及淡水街榮景。

日商中野宅為1棟2層樓的磚造建築，鄰近老街、碼頭等觀光重地，日據時期周邊都是日方官方設施及高級官員住宅區，該建築原先是由日方政府管理，後來土地轉移給日本商人中野金太郎，改設為旅館業，光復後又被畫設為海軍宿舍使用。由於該建物坐落在日洋混合區，又是少見完整結構的洋樓，因此被指定爲古蹟。

不過，新北市議會2013年卻提出附帶決議，市定古蹟淡水施家古厝需拆除或遷移後，才可動支淡水區古蹟修復經費，導致日商中野宅荒廢將近10年。由於古蹟年久失修，又被鐵皮重重圍阻，有不少當地學生誤以為是鬼屋，議論紛紛。為了解決古蹟荒廢問題，文化局去年6月重新調整招標，終於將工程標出。

文化局表示，日商中野宅在2011年完成設計，距今已近10年，當初設計已不符現實狀況，市府已邀請文資委員針對建築結構辦理2次現場會勘，發現建物毀損嚴重，經清點盤查後，發現仍有許多工程項目待修繕，為避免文資價值持續減損及提升建物安全，因此先前曾暫時停工，目前已調整修復優先順序，修正變更設計書圖，預計明年6月整修完畢。

另外，負責日商中野宅再利用計畫的淡水古蹟博物館則表示，根據淡水日商中野宅的調查研究報告內容，因現今淡水地區保存完整的洋樓已屬少見，日商中野宅見證淡水洋樓區發展歷史價值；未來將規畫透過和洋折衷的建築特色，重現日本時期淡水商業發展及淡水街榮景，並規畫以淡水商業為主題的展示館，辦理相關活動，呈現歷史文化脈絡的變遷。